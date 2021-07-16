В Кремле не считают статус иностранного агента запретом на профессию для журналистов

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента «Эха Москвы» на брифинге с журналистами. «Иностранный агент не означает запрета на работу. И СМИ-иноагенты продолжают свою деятельность» – отметил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что журналисты с таким статусом могут продолжать работу «с выполнением соответствующих обязанностей, которые предписываются по закону».

Вчера Минюст включил в список СМИ-иноагентов восемь журналистов, в том числе главных редакторов изданий «Проект» и «Открытые медиа» Романа Баданина и Юлию Ярош. «Проект» также был признан нежелательной организацией.