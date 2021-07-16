Три дня подряд в России обновляется максимум умерших от коронавируса за сутки. Количество заболевших также превышает 25 тысяч человек.

799 заразившихся коронавирусной инфекцией скончались от неё с момента выхода предыдущего ежедневного отчёта оперативного штаба. В Москве это 105 человек, на несколько меньше, чем вчера. В Санкт-Петербурге – 101. В Московской области – 20 умерших. Всего по этим данным жертвами эпидемии в России стали почти 147 тысяч.

Всего по стране за сутки выявили 25 704 новых случая заражений. Больше всего в уже перечисленных регионах. В столице после вчерашнего резкого снижения показатель снова повысился. Штаб отчитался о без малого 5400 заболевших. В свою очередь в Подмосковье это примерно 2500, а в Петербурге – 1948.

В Роспотребнадзоре сегодня сказали агентству ТАСС, что рост темпов распространения болезни связан со сменой доминирующего штамма – в России активно распространяется индийская мутация инфекции. Заместитель главы ведомства Андрей Горелов отметил, что заболеваемость останется высокой еще примерно полтора месяца.

Напряжённая эпидемиологическая обстановка сохраняется сейчас во многих странах. Вчера глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил, что мир сейчас находится в начале третьей волны коронавируса.

В Кремле признают, что Россия недостаточно продвинулась в темпах вакцинации. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Эха Москвы» на брифинге с журналистами. «Мы действительно не так продвинулись в теме вакцинации населения, как хотелось бы. Поэтому, конечно, мы сталкиваемся с очевидными негативными последствиями, вы видите, что, к сожалению, цифры по смертности достаточно высокие» – рассказал Песков. При этом, пресс-секретарь президента отметил, что и с экономической точки зрения, и с точки зрения здравоохранения, Россия проходит пандемию лучше многих европейских стран. «Нам удалось первую, самую критическую волну пройти лучше, чем многие европейские страны. Наша система здравоохранения показала лучшие мобилизационные возможности, это очевидный факт. Эти мобилизационные возможности помогают нам и дальше, в ходе второй волны, через которую мы проходим, идти без существенных ограничений по экономике, не прерывая экономического процесса, не загоняя нашу страну в локдаун» – пояснил Песков. Д.Песков заметил, что вирус стал более агрессивным и заразным, но протоколы лечения совершенствуются. «Смертность увеличилась, вирус становится более агрессивный, более заразный, и, к сожалению, не смотря на все прикладываемые усилия, на все существующие протоколы лечения, вирус уносит много жизней. Тем не менее, протоколы лечения совершенствуются, увеличивается количество вакцинированных, и это поможет со временем снова минимизировать эти печальные цифры» – заключил он.