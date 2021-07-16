Журналиста Петра Маняхина, ранее внесенного в реестр СМИ-иностранных агентов, задержали на Алтае

Маняхин, по данным интернет-издания «Медиазона», вел съемку с дрона в одном из сел. Это, по словам самого журналиста, привело к тому, что полицейские решили составить на него административный протокол. При этом вскоре корреспондент перестал выходить на связь. Что именно снимал с дрона Маняхин, не уточняется.

Маняхин оказался в списке СМИ-иностранных агентов накануне вместе с еще семью журналистами. Преимущественно они представляли интернет-издание «Проект», чей издатель – американская Project Media – был внесен Генпрокуратурой в список нежелательных организаций. В ведомстве утверждали, что ее деятельность угрожает «основам конституционного строя России». Сам Маняхин называл происходящее «прямой цензурой».

Комментариев со стороны силовых ведомств по поводу задержания Маняхина пока нет.