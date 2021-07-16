С июля будущего года срок оформления российского паспорта составит не более 5 рабочих дней вне зависимости от того, где подано заявление – по месту жительства или по месту пребывания. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, продлевается до 90 дней срок действия паспортов, подлежащих замене при достижении 20-летнего и 45-летнего возраста.