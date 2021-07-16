Причиной крушения самолета Ан-26 на Камчатке стала ошибка экипажа. Пилоты нарушили схему захода на посадку, – сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Росавиацию. Изначально сообщалось также о том, что в крови пилотов обнаружен алкоголь, однако позже это сообщение было признано ошибочным.
2021-07-16T12:36:24+03:00
2021-07-16T12:36:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:36, 16 июля 2021
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