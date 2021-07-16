В Москве первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 3 млн 800 тысяч человек. Это почти половина взрослого населения, — сообщили в департаменте здравоохранения в ответ на запрос «Эха Москвы». Полностью привиты более 2-х миллионов человек. По данным департамента, сейчас в столице вакцинируют 124 тысячи человек в день.