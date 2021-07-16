В Москве первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 3 млн 800 тысяч человек. Это почти половина взрослого населения, — сообщили в департаменте здравоохранения в ответ на запрос «Эха Москвы». Полностью привиты более 2-х миллионов человек. По данным департамента, сейчас в столице вакцинируют 124 тысячи человек в день.
2021-07-16T12:32:13+03:00
2021-07-16T12:33:10+03:00
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Эксклюзив Эха 12:32, 16 июля 2021
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