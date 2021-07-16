По данным «Медиазоны», на Алтае задержан журналист Петр Маняхин, ранее внесенный в реестр СМИ-иностранных агентов. Сам Маняхин рассказал, что задержан за съемку с дрона и на него составляют административный протокол. Вскоре корреспондент перестал выходить на связь.