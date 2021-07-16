По данным «Медиазоны», на Алтае задержан журналист Петр Маняхин, ранее внесенный в реестр СМИ-иностранных агентов. Сам Маняхин рассказал, что задержан за съемку с дрона и на него составляют административный протокол. Вскоре корреспондент перестал выходить на связь.
2021-07-16T12:31:38+03:00
2021-07-16T12:35:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 16 июля 2021
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