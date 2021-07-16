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12:13, 16 июля 2021

Последствия самой крупной природной катастрофы послевоенного времени на западе ФРГ унесли десятки жизней

фото: Michael Probst / AP / ТАСС
фото: Michael Probst / AP / ТАСС

Последствия самой крупной природной катастрофы послевоенного времени на западе ФРГ унесли десятки жизней.

В землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц продолжаются поиски погибших. В результате непогоды и наводнения были разрушены целые поселки, пропали десятки человек. Местная администрация сегодня утром сообщила о более 80 жертвах непогоды – это больше, чем в так называемое «наводнение века» 2002 года.

Из-за сильных дождей водоемы не смогли принять большое количество осадков и вышли из берегов. На спутниковых фотографиях видны масштабы ужасной катастрофы. Затоплены огромные участки суши. Уже второй день в западных районах остановлено движение поездов, перекрыты автобаны. В некоторых населенных пунктах сорваны с фундамента или обрушились многочисленные дома, сотни жителей потеряли крышу над головой. Сотни тысяч домашних хозяйств остались без электричества и телефонной связи. Некоторое время была затронута и сеть центрального офиса Христианско-демократического союза.

Для преодоления последствий наводнения были задействованы около тысячи солдат и бронетехника бундесвера. Для спасения и снабжения людей применялись вертолеты. Эвакуированы тысячи жителей. Ущерб катастрофы пока не поддается оценке. Правительство ФРГ гарантировало помощь из государственного бюджета.

Хотя уровень воды постепенно понижается, ситуация все еще нестабильна, предупреждают эксперты.


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