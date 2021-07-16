У журналистов польского телеканала Белсат, который вещает на Белоруссию, в Минске идут обыски. На этом фоне белорусский руководитель Александр Лукашенко подписал поправки в закон о чрезвычайном положении, который позволяет закрывать СМИ и привлекать армию для разгона массовых протестных акций.

Обыски журналистов Белсата в Белоруссии силовики проводят уже третий день подряд. Сегодня наведались к пяти сотрудникам польского телеканала, которые работают в Минске, а также фотографу-фрилансеру в Гродно. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». Там отметили, что один из журналистов Игорь Ильяш, к которому нагрянули с обыском, муж корреспондентки телеканала Екатерины Андреевой, её ранее осудили за прямую трансляцию в интернете акции протеста на так называемой площади перемен в центре Минска. Ильяша после обыска увезли на допрос. У сотрудницы телеканала Миланы Харитоновой силовики сегодня выломали двери, забрали в том числе ноутбук и банковские карты, рассказали коллеги. Ряд журналистов задержан по статье о массовых беспорядках. Обыски прошли у сотрудника «Радио Свобода», в России издание признано иноагентом. Тем временем Александр Лукашенко разрешил привлекать военных для борьбы с протестами. Глава страны подписал поправки в закон о чрезвычайном положении. Его могут объявить не только из-за стихийных бедствий или катастроф, но и массовых беспорядков. При введении режима ЧП могут приостановить выпуск и распространение продукции СМИ, ограничить доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

Массовые акции протеста в Белоруссии продолжались 5 месяцев, они начались в августе прошлого года после выборов президента. Протесты были жестко подавлены, ряд лидеров оппозиции был вынужден под давлением властей покинуть страну. Лукашенко недавно на встрече с Путиным сказал, что противники власти цитата «перешли к индивидуальному террору».