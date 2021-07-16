Комиссия ГД по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ: отравление Навального могли инсценировать

В комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела России считают, что отравление Алексея Навального могло быть инсценировано. Глава комиссии Василий Пискарев утверждает, что депутаты располагают неким «серьезным документом», который доказывает этот факт. По словам Пискарева, Госдума предложит Организации по запрещению химического оружия и Бундестагу провести дополнительное расследование, — передает «Интерфакс».