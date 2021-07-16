В Москве первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 3,8 миллиона человек, полностью — более 2 млн. Сейчас вакцинируют 124 тысячи человек в день, — сообщает департамент здравоохранения столицы в ответ на запрос «Эха Москвы». Из них 101 тысяча – граждане России, остальные – иностранцы. По данным депздрава, еще месяц назад в Москве делали прививки 30 тысяч человек в сутки.