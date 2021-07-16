Журналисты издания «Проект» сообщили о ликвидации компании «Проект Медиа», которая признана в России нежелательной. Команда «Проекта» обещает продолжать работу и выпускать новые расследования. Журналистика – не преступление, – подчеркивается в заявлении.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отметил в эфире «Эха», что признание нежелательной деятельности издания «Проект» как журналистской команды произошло впервые. По словам Чикова, деятельность отдельных журналистов не запрещена, однако многие из них включены в список иностранных агентов.