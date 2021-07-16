В центре Новосибирска проходят одиночные пикеты в поддержку журналистов, которых власти объявляют иноагентами

В центре Новосибирска проходят одиночные пикеты в поддержку журналистов, которых власти объявляют иностранными агентами. У журналистов отобрали профессию», – написано на одном из плакатов. По данным Znak.com, на аналогичные акции солидарности собираются выйти журналисты в других регионах страны, в том числе Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге.

Между тем команда издания «Проект» объявила о продолжении работы, а также сообщила о ликвидации американской компании «Проект Медиа», признанной нежелательной в России. В какой форме коллектив продолжит работу, не уточняется. Журналисты пообещали новые расследования, – отмечает «Интерфакс». Стоит напомнить также, что нескольких журналистов издания внесли в список иностранных агентов.