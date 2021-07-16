В России выявлено 25 704 случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 25 704 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 932 человека.
2021-07-16T11:33:00+03:00
2021-07-16T11:36:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 16 июля 2021
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