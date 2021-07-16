В Токио впервые госпитализировали с коронавирусом члена олимпийской сборной

Ранее болезнь выявили сразу у нескольких спортсменов.

Член нигерийской сборной, его имя не называется, по прибытию в страну сдал тест на коронавирус, и он оказался положительным. Как сообщил японский телеканал TV Asahi, сразу из аэропорта спортсмена отравили в больницу. Болезнь у него проходит в лёгкой форме, но госпитализировать нигерийца решили, во-первых, потому что он старше шестидесяти лет и, во-вторых, у него есть хронические заболевания.

До этого коронавирусную инфекцию выявляли у спортсменов из сборных Сербии, Израиля и Уганды. Также агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что болезнь выявили у массажиста российской женской сборной по регби. Какое-то время она была на изоляции, пока её члены не сдали по два отрицательных теста.

Подготовка к Олимпийским Играм проходит в Японии в условиях режима чрезвычайной ситуации. Его объявили из-за высоких темпов распространения коронавируса. По сравнению с началом месяца количество выявляемых в день случаев почти утроилось. Вчера по стране выявили без малого три с половиной тысячи заразившихся.

До начала Олимпийских Игр тем временем остаётся неделя. Они должны пройти с 23 июля по 8 августа.