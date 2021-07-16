Компания «Проджект Медиа», признанная российскими властями нежелательной организацией, ликвидируется

Команда издания «Проект» сообщила, что компания «Проджект Медиа», зарегистрированная в США и признанная российскими властями нежелательной организацией, ликвидируется и больше не имеет финансовых отношений с кем-либо из журналистов в России, — передает РИА «Новости». Журналистский коллектив намерен продолжить работу и пообещал новые расследования.