Компания «Проджект Медиа», признанная российскими властями нежелательной организацией, ликвидируется

Команда издания «Проект» сообщила, что компания «Проджект Медиа», зарегистрированная в США и признанная российскими властями нежелательной организацией, ликвидируется и больше не имеет финансовых отношений с кем-либо из журналистов в России, — передает РИА «Новости». Журналистский коллектив намерен продолжить работу и пообещал новые расследования.
2021-07-16T11:04:08+03:00
2021-07-16T11:04:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:04, 16 июля 2021
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