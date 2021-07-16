Американского студента Тревора Рида этапировали в исправительную колонию в Мордовии

Ранее его осудили на 9 лет лишения свободы по обвинению в нападении на полицейских.

28-летнего Рида отправят в тот же регион, где наказание отбывает другой американец Пол Уилан, ранее осужденный по обвинению в шпионаже. Об этом рассказали в Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Агентство «Интерфакс» отмечает, что они вряд ли будут находиться в одном исправительном учреждении, поскольку Тревору Риду назначили колонию общего режима, а Уилану – строгого.

Оба, впрочем, ранее фигурировали как возможные участники обмена заключенными между Россией и США. Американский президент Джо Байден утверждал, что в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил дела Уилана и Рида. При этом о достижении конкретных договоренностей не сообщалось. Сам Путин в интервью американским журналистам назвал Рида «хулиганом», но подчеркнул, что «ничего обидного тут нет».

По версии следствия, полицейские забрали Рида в отделение из-за конфликта с двумя женщинами. По пути, как утверждалось, он порвал китель одного из силовиков и ударил второго. Защита Рида утверждала, что американец не отдавал отчета своим действиям из-за того, что он был сильно пьян.