Турецкий катер обстрелял корабль береговой охраны Кипра, — сообщают местные СМИ. Инцидент произошел сегодня рано утром. Никто не пострадал. В Министерстве обороны Кипра информацию о происшествии подтвердили. Кипр патрулирует прибрежные районы, чтобы справиться с потоками мигрантов из Турции.