Турецкий катер обстрелял корабль береговой охраны Кипра, — сообщают местные СМИ. Инцидент произошел сегодня рано утром. Никто не пострадал. В Министерстве обороны Кипра информацию о происшествии подтвердили. Кипр патрулирует прибрежные районы, чтобы справиться с потоками мигрантов из Турции.
2021-07-16T10:35:12+03:00
2021-07-16T10:35:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:35, 16 июля 2021
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