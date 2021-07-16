Глава ВОЗ призвал Китай предоставить полную информацию из лаборатории в Ухани

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус призвал Китай предоставить полную информацию из лаборатории в Ухани, которая могла стать источником распространения коронавируса.

Версию о том, что вирус начал свой путь из лаборатории в Ухани исключать нельзя – сказал Гебрейсус. Он сослался на свой опыт лаборанта и сказал, что инциденты возможны. Кроме того глава ВОЗ, которого цитирует РБК, заявил, что нужна прямая и открытая информация, чтобы исключить версию об искусственном происхождении вируса и призвал Китай к открытому и прозрачному сотрудничеству. Между тем зимой в Китае работала миссия ВОЗ, которая в феврале в предварительном заявлении исключила гипотезу об утечке из лаборатории, а в марте в окончательном докладе она была названа крайне маловероятной, но к единодушному выводу эксперты так и не пришли. По словам Гебрейсуса, в Китае миссия столкнулась с трудностями в получении информации.

Наиболее вероятной, согласно докладу, считается версия передачи вируса между животными, а потом к человеку.