«АвтоВАЗ» на один день приостановил производство автомобилей «Лада Гранта» и «Лада Нива». Это связано с перебоями в поставках электронных компонентов «Бош». Завод уже останавливал конвейер в июне и июле из-за дефицита электроники.

По данным газеты «Коммерсантъ», Министерство промышленности отказалось от перезапуска программы льготного автокредитования. В рамках программы бюджет компенсирует 10% авансового платежа за машину стоимостью до полутора миллионов рублей. В основном это модели «АвтоВАЗа».