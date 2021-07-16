Правительство России продлило до 90 дней срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении возраста 20 и 45 лет. Одновременно в несколько раз сокращен срок оформления паспорта. Теперь это не более 5-ти рабочих дней. Сейчас паспорт оформляют в течение 10-ти дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней в остальных случаях, — сообщает ТАСС.