Причиной крушения самолета Ан-26 на Камчатке стала ошибка экипажа, — сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росавиации. Один из участников расследования рассказал изданию, что пилоты явно потерялись в пространстве и при этом игнорировали и показания приборов, и предостережения диспетчера. По данным Росавиации, в крови обоих летчиков был обнаружен алкоголь.

Ан-26 разбился 6-го июля. На борту было 28 человек, все погибли.