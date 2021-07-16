Политик Любовь Соболь считает, что преследование активистов в регионах продолжится. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Что касается атаки на региональных политиков и активистов, то конечно эта атака будет продолжаться. На местах хотят отчитаться — вот, мы ликвидировали всех» — считает Соболь.

При этом она отметила, что преследуют даже активистов, которые уже не связаны с ликвидированными структурами Алексея Навального. «Сейчас даже ребята, которые давно уволились из штабов Навального, которые уже не работают с нами, они в личном качестве участвуют в выборах, их естественно сейчас пытаются каким-то образом посадить, ущемить, запихнуть в какую-то ковидную больницу» — отметила Соболь.

В июне Мосгорсуд признал ФБК* и штабы Навального экстремистскими организациями. Суд постановил ликвидировать фонды и прекратить деятельность штабов.