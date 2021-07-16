В Токио с коронавирусом впервые госпитализировали члена иностранной олимпийской сборной. Представитель команды Нигерии сдал положительный тест по прилете в аэропорт Нарита. Его отправили в больницу прямо из аэропорта.

Ранее коронавирус выявили у спортсменов нескольких стран, в частности, Израиля, Уганды и Сербии. Кроме того, изолировали женскую сборную России по регби — коронавирусом заразился массажист команды. Вчера тесты дважды показали отрицательный результат, после чего спортсменки смогли вернуться к тренировкам.