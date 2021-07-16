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10:09, 16 июля 2021

Как минимум 80 человек погибли в результате наводнения на западе Германии

фото: Michael Probst / AP / ТАСС
фото: Michael Probst / AP / ТАСС

Еще десятки считаются пропавшими без вести.

В федеральной земле Рейнланд-Пфальц погибли как минимум пятьдесят человек, и еще тридцать жертв насчитали в Северном Рейне-Вестфалии. Как сообщает немецкая газета Bild, полиция опасается, что умерших может быть больше.

Наводнение на западе ФРГ произошло из-за ливней, которые начались в понедельник. Реки вышли из берегов, из-за чего в некоторых регионах начался хаос. Отдельные сёла затопило почти полностью. Транспортное сообщение нарушено. Некоторые мосты обрушились. Более ста тысяч домов остались без электричества. Жителей наиболее пострадавших районов спасатели вчера забирали с крыш их домов.

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала финансовую помощь пострадавшим регионам. Она также отметила, что ущерб пока что подсчитать невозможно, масштабы последствий наводнения будут ясны только в последующие дни.

Немецкие власти предупреждают, что в некоторых частях страны сейчас есть риск новых наводнений, поскольку сильные ливни там ожидаются и сегодня.


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