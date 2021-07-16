В Ростовской области задержали подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса

В результате случившегося 1 человек погиб, еще двое пострадали.

Нападавшего Семена Нама, по данным сетевого издания BAZA, обнаружили на одном из кладбищ города Азова, где он прятался. Ему, как отмечается, 50 лет. Он уже дал первые показания. По сведениям телеканала РЕН ТВ, Нам утверждает, что ему привиделись черти и поэтому он атаковал с ножом якобы не людей, а демонов, а затем от них же бежал. Ранее источники ряда изданий говорили, что у нападавшего диагностирована параноидальная шизофрения.

Инцидент со смертельным исходом произошел накануне днем. Автобус следовал из Азова в одном из сел, когда один из пассажиров внезапно напал на людей с ножом. Две пострадавшие женщины остаются в реанимации в тяжелом состоянии.

Следственный комитет пока не сообщал о том, какую меру пресечения он намерен запросить для нападавшего.