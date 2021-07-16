Студент из Техаса Тревор Рид этапирован в мордовскую колонию, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова. Рид осужден на 9 лет колонии. Он признан виновным в нападении на полицейских в Москве летом 2019-го года.
2021-07-16T10:03:58+03:00
2021-07-16T10:06:26+03:00
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10:03, 16 июля 2021
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