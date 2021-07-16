Студент из Техаса Тревор Рид этапирован в мордовскую колонию, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова. Рид осужден на 9 лет колонии. Он признан виновным в нападении на полицейских в Москве летом 2019-го года.