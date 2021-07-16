Актер и музыкант Петр Мамонов будет похоронен в подмосковном городе Верея

Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым состоится завтра в Донском монастыре, после чего он будет похоронен на кладбище подмосковного города Верея, где жил последние 25 лет, — рассказала его вдова Ольга Мамонова.

Петр Мамонов – основатель и лидер группы «Звуки Му». Он снимался в фильмах Павла Лунгина «Такси-блюз», «Царь» и «Остров». В одном из эфиров «Эха» Петр Мамонов, в частности, рассуждал о добре и зле.

Петр Мамонов скончался в возрасте 70-ти лет от осложнений, вызванных коронавирусом.