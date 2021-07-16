Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщает об обысках у журналистов польского телеканала «БелСат». Ранее сотрудники силовых структур пришли в офисы правозащитных организаций — движения «За свободу», белорусского Хельсинкского комитета и Союза белорусских писателей.