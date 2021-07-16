Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщает об обысках у журналистов польского телеканала «БелСат». Ранее сотрудники силовых структур пришли в офисы правозащитных организаций — движения «За свободу», белорусского Хельсинкского комитета и Союза белорусских писателей.
2021-07-16T09:33:22+03:00
2021-07-16T09:53:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 16 июля 2021
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