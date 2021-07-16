Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым состоится завтра в Донском монастыре. Начало в 9:30, — рассказала ТАСС его вдова Ольга Мамонова.

Музыкальный критик Артемий Троицкий в интервью «Эху» отметил выдающийся актерский талант Петра Мамонова. Впрочем, он уверен, что Мамонова запомнят разным.

Петр Мамонов скончался вчера на 71-м году жизни от коронавируса. Он будет похоронен в Подмосковье на Верейском кладбище 17-го июля.