Фестиваль современной драматургии «Сенокос» начинается в Суздале и его окрестностях

С 16-го по 18-е лаборатория читок вместе со школой-студией МХАТ и фестивалем молодой драматургии «Любимовка» погружаются в современную драматургию и полевые опыты. В течение недели студенты актёрского факультета мастерской Виктора Рыжакова жили и трудились в деревне. Сельхоз работы сменялись репетициями под руководством молодых режиссеров. Сегодня, в субботу, и в воскресенье организованы читки в разных пространствах Суздаля и его окрестностях, а именно: в заброшенной ТЭЦ, в покинутом суздальском доме, на берегу реки Нерль и в церкви.

Тема этого года — «Откуда я родился». Сегодня в 17 часов на плоту в селе Фомиха читка так называемых «Заречных материалов» Серафимы Орловой, а в поле в 19 читка пьесы-поэмы, исследующей массовое бессознательное жителей Приморья. В 3 часа в ночи в той же Фомихе на берегу реки -— ироничный дневник девушки, описывающий буддийский монастырь, ища материалы для новой книги. В 19 в церкви села читка пьесы Ивана Вырыпаева «Мир оживших бабочек». В воскресенье в Суздале читка пьесы «Ганди молчал по субботам» по улице Гостева, 3, а в 14 часов, на Слободской 26⁄ 1 — читка пьесы о сюрреалистическом путешествии девочки.

8 площадок придется пройти и проездить. В каждый день фестиваля — новая программа. В лаборатории 40 участников, в их числе 8 режиссеров, 8 драматургов и 22 актёра.