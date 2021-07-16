В России резко подорожали бананы

Цены на них обновили пятилетний максимум.

К февралю ценники подросли на 9 процентов в сравнении с январем, а в апреле достигли пика. В июне бананы, которые россияне покупают также часто, как и картошку, несколько подешевели, но 84 рубля, которые приходится за них платить – максимум с 2013 года. В сравнении с прошлым годом цены стали выше более, чем на 10 процентов. В Россию Бананы завозят преимущественно из Эквадора, который занимает 96 процентов нашего рынка. Целая цепь событий в этой стране привела к проблемам в поставках. Как сообщает РБК, одной из причин стал неурожай, к которому добавилось извержение вулкана Сангай и социальные протесты на фоне пандемии коронавируса. Впрочем, эксперты полагают, что свою лепту внесли и российские посредники, которые воспользовались ситуацией.

Россия занимает третье место в мире по импорту бананов после США и Китая