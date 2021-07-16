Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах посетил Хиросиму. Он возложил цветы к мемориалу в парке Мира и почтил минутой молчания жертв ядерной бомбардировки. Ранее сам Бах призвал не политизировать свой визит в Хиросиму и Олимпийские игры. Томас Бах считает, что организаторам Олимпиады в Токио удастся провести максимально безопасные игры.

С 12-го июля в столице Японии из-за ухудшения эпидемической ситуации действует режим ЧС. Он предполагает ограничения на допуск зрителей на массовые мероприятия.