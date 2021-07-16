Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах посетил Хиросиму. Он возложил цветы к мемориалу в парке Мира и почтил минутой молчания жертв ядерной бомбардировки. Ранее сам Бах призвал не политизировать свой визит в Хиросиму и Олимпийские игры. Томас Бах считает, что организаторам Олимпиады в Токио удастся провести максимально безопасные игры.
С 12-го июля в столице Японии из-за ухудшения эпидемической ситуации действует режим ЧС. Он предполагает ограничения на допуск зрителей на массовые мероприятия.
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах посетил Хиросиму
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах посетил Хиросиму. Он возложил цветы к мемориалу в парке Мира и почтил минутой молчания жертв ядерной бомбардировки. Ранее сам Бах призвал не политизировать свой визит в Хиросиму и Олимпийские игры. Томас Бах считает, что организаторам Олимпиады в Токио удастся провести максимально безопасные игры.