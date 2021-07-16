В Ростовской области задержан подозреваемый в нападении на пассажиров автобуса, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. В результате нападения ножевые ранения получили три человека, 33-летняя женщина погибла. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.
2021-07-16T09:02:55+03:00
2021-07-16T09:39:37+03:00
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09:02, 16 июля 2021
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