В Ростовской области задержан подозреваемый в нападении на пассажиров автобуса, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. В результате нападения ножевые ранения получили три человека, 33-летняя женщина погибла. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.