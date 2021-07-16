Президент США и канцлер Германии заявили о разногласиях по «Северному потоку-2». Байден и Меркель провели переговоры в Вашингтоне. По словам канцлера, проект не отменяет транзита газа через Украину. В свою очередь, президент США признал, что не смог остановить строительство трубопровода. По словам Байдена, и США, и Германия согласны с тем, что России нельзя позволить использовать энергоресурсы в качестве давления на соседние страны.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток трубопровода из России через Балтийское море в Германию. Против проекта активно выступают США, Украина и еще несколько европейских стран.