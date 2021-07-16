«АвтоВАЗ» на один день приостановил производство на линиях сборки автомобилей «Лада Гранта» и «Лада Нива» в связи с дефицитом электроники. Сотрудникам оплатят день простоя. Они получат две трети от среднего заработка. Как сообщает ТАСС, волжский завод дважды на этой неделе останавливал из-за недопоставок электронных комплектующих «Бош».