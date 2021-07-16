Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, весенний призыв в армию завершен с должным качеством и в срок, — пишет газета Министерства обороны «Красная звезда». В ходе призыва в армию направлены более 134-х тысяч новобранцев. Утверждается, что благодаря принятым мерам исключено проникновение коронавирусной инфекции в соединения и воинские части.