Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, весенний призыв в армию завершен с должным качеством и в срок, — пишет газета Министерства обороны «Красная звезда». В ходе призыва в армию направлены более 134-х тысяч новобранцев. Утверждается, что благодаря принятым мерам исключено проникновение коронавирусной инфекции в соединения и воинские части.
2021-07-16T08:37:50+03:00
2021-07-16T08:37:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:37, 16 июля 2021
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