Иностранный бизнес просит Россию упростить получение кодов для привитых за рубежом

Американская торговая палата и Ассоциация европейского бизнеса просят Россию упростить процедуру получения специальных цифровых кодов для привитых иностранными и российскими вакцинами за рубежом. Соответствующее письмо уже направлено мэру Москвы. Готовится обращение в федеральное правительство. Американская торговая палата также сообщила, что уже обратилась в Министерство здравоохранения России по вопросу признания иностранных сертификатов, — сообщает «Коммерсантъ».
2021-07-16T08:37:10+03:00
2021-07-16T09:22:46+03:00
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08:37, 16 июля 2021
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