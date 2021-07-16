Иностранный бизнес просит Россию упростить получение кодов для привитых за рубежом

Американская торговая палата и Ассоциация европейского бизнеса просят Россию упростить процедуру получения специальных цифровых кодов для привитых иностранными и российскими вакцинами за рубежом. Соответствующее письмо уже направлено мэру Москвы. Готовится обращение в федеральное правительство. Американская торговая палата также сообщила, что уже обратилась в Министерство здравоохранения России по вопросу признания иностранных сертификатов, — сообщает «Коммерсантъ».