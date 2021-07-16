В России резко подорожали бананы. Цены достигли максимальных значений за 5 лет, — сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Все бананы Россия завозит из Южной Америки. Главный поставщик – Эквадор. Эксперты называют причиной подорожания ослабление рубля, проблемы с логистикой и наценку посредников.
2021-07-16T08:34:27+03:00
2021-07-16T08:34:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 16 июля 2021
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