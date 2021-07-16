45-летний житель города Сегежи стал фигурантом первого в Карелии уголовного дела, возбуждённого по статье о реабилитации нацизма. По данным источника ТАСС, подозреваемый в своих постах в социальной сети «ВКонтакте» предлагал судить ветеранов войны за мародерство и насилие. Дело возбуждено по материалам ФСБ.
2021-07-16T08:34:04+03:00
2021-07-16T08:34:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 16 июля 2021
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