45-летний житель города Сегежи стал фигурантом первого в Карелии уголовного дела, возбуждённого по статье о реабилитации нацизма. По данным источника ТАСС, подозреваемый в своих постах в социальной сети «ВКонтакте» предлагал судить ветеранов войны за мародерство и насилие. Дело возбуждено по материалам ФСБ.