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08:04, 16 июля 2021

Эйфелеву башню сегодня снова откроют для посетителей и туристов

Эйфелеву башню сегодня снова откроют для посетителей и туристов. Одна из главных достопримечательностей Парижа не работала из-за коронавируса почти девять месяцев.

Парижане и туристы после длительного перерыва смогут попасть на все этажи Эйфелевой башни, кроме нескольких зон, где идёт ремонт. Билеты можно будет купить в кассе рядом с башней, как только ее откроют. В он-лайн продаже они появились с начала лета. Ожидается, что самую узнаваемую архитектурную достопримечательность Парижа ежедневно будут посещать 10 тысяч человек. Такое же количество было год назад, когда башня, закрытая в марте прошлого года, возобновила работу, несмотря на первую волну коронавируса. Объект повторно закрыли в конце октября из-за ухудшения ситуации с ковидом. До начала пандемии Эйфелеву башню посещали 25 тысяч человек в день, отмечает газета «Паризьен».

Последние несколько недель лифты и подъёмные механизмы сооружения тщательно проверяли на безопасность. Они работали в холостом режиме, без публики. По этой причине башня открывается для посетителей намного позже, чем другие культурные объекты, которые уже больше месяца работают в Париже и других городах Франции.

Эйфелеву башню в последние годы не раз закрывали, правда, ненадолго. В 2018-м это произошло из-за забастовки персонала, за несколько лет до этого один из главных символов Франции на несколько часов прекратил работу после сообщения о проникновении на башню подозрительных лиц.


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