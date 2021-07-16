Неизвестный напал с ножом на пассажиров и водителя междугороднего автобуса

Автобус двигался по маршруту Красноярск-Минусинск. Ничего не предвещало того, что случилось недалеко от деревни Новоселово. Один из пассажиров вдруг начал наносить окружающим удары ножом. В региональном управлении МВД сообщили, что пострадали четыре человека. Трое мужчин возрастом от 29 до 51 года и 40-летняя женщина. Автобус остановился, после чего преступник ударил ножом себя. Когда приехал вызванный кем-то из пассажиров наряд ДПС, раненных и самого нападавшего доставили в больницу. Пока неизвестно, что же привело к трагедии. Никаких конфликтов в автобусе не было, равно как и видимых причин пускать в ход оружие, однако один из местных телеграм-каналов сообщает, что злоумышленник имитирует сумасшествие и говорит, что следовал приказам в его голове.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровья обвиняемому грозит до 10 лет колонии.