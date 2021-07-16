В Японии пройдет акция протеста против визита главы Международного Олимпийского комитета Томаса Баха в Хиросиму

В Японии сегодня пройдет акция протеста против визита главы Международного Олимпийского комитета Томаса Баха в Хиросиму. Участники считают, что руководитель МОК использует ядерную бомбардировку в целях пиара.

В свою очередь, ранее Томас Бах призывал не политизировать олимпийские игры:

«Все участники Олимпиады равны, и все должны уважать одни и те же правила. Эта универсальность требует, чтобы мы были политически нейтральными. Мы — неправительственная организация, и у нас нет ни мандата, ни возможностей менять законы суверенных государств. Если не соблюдать этот подход, то Олимпийские игры будут только усиливать политический раскол, как это происходит во многих других сферах общественной жизни»

Режим ЧС в Японии, в частности, подразумевает ограничение на передвижения и путешествия в другие префектуры.