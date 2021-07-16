Беспорядки в ЮАР, начавшиеся после заключения в тюрьму экс-президента страны, привели к гибели уже 117 человек

Беспорядки в ЮАР, начавшиеся после заключения в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы, привели к гибели уже 117 человек. Как сообщают южноафриканские СМИ, протесты спровоцировали волну грабежей магазинов и торговых складов. Также участники беспорядков блокировали дороги и другие важные объекты инфраструктуры. Когда именно силам охраны порядка будут отправлены воинское подкрепление, неясно, поскольку мобилизация такого количества военных может занять до нескольких недель.
2021-07-16T07:32:31+03:00
2021-07-16T07:32:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:32, 16 июля 2021
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