Более 70 человек стали жертвами наводнений в Германии. Наводнения обрушились на запад Германии вследствие обильных и продолжительных дождей. Федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия пострадали сильнее остальных. Местные власти объявили там чрезвычайное положение.