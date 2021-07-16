Более 70 человек стали жертвами наводнений в Германии. Наводнения обрушились на запад Германии вследствие обильных и продолжительных дождей. Федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия пострадали сильнее остальных. Местные власти объявили там чрезвычайное положение.
2021-07-16T07:31:06+03:00
2021-07-16T07:31:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:31, 16 июля 2021
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