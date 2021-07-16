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07:04, 16 июля 2021

В королевстве Эсватини на юге Африки пройдет всенародное собрание из-за недавних антикоронавирусных протестов

В королевстве Эсватини на юге Африки пройдет всенародное собрание из-за недавних антикоронавирусных протестов. В результате демонстраций и последовавших беспорядков погибли десятки человек.

Встреча с подданными состоится в королевской резиденции Мсвати III. По закону, любой пришедший может подать жалобу или сообщить о своем недовольстве какими-либо действиями властей. Удастся ли соблюсти эти правила с учетом растущего недовольства у населения, пока не ясно.
В конце июня власти решили запретить из-за коронавируса массовые мероприятия. Директиву правительства жители встретили в штыки. По стране, чье население оценивается в миллион с лишним человек, прокатились протесты с беспорядками, на подавление которых пришлось бросить армию. Ущерб от этих действий, по оценкам чиновников, превысил 200 миллионов долларов.
Несмотря на стабилизацию ситуации, к социальным требованиям у недовольных добавились и политические. Протестующие хотят, чтобы в конституционной монархии Эсватини установилась многопартийная система с избираемым главой правительства по итогам всеобщих выборов, передает ТАСС.

До весны 2018 года королевство Эсватини называлось Свазиленд.


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