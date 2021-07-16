Отели Севастополя теперь принимают только привитых или переболевших коронавирусом постояльцев.

Справки о прохождении ПЦР-тестирования больше не принимаются в гостиницах и отелях города. Постояльцам чтобы заселиться необходимо предоставить либо документ о наличии антител к коронавирусной инфекции, либо сертификат о вакцинации.

Об этих ограничениях власти объявили еще в июне. Тогда в городе заболеваемость выросла почти в два раза. За несколько недель она так и не упала. В последнее время по официальным данным число выявленных случаев заражений по Севастополю почти не меняется. В сводках оперативного штаба указано примерно по 120 новых больных в день.

Как сообщало агентство ТАСС, в этом году город ожидает рекордного наплыва туристов – это около шестисот тысяч, а также еще около трёх миллионов человек, которые приедут не больше, чем на один день.

Ранее о намерении прививать только привитых туристов объявили и власти Краснодарского края. Эти правила будут действовать в регионе с первого августа.