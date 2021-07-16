Министерство юстиции включило Институт права и публичной политики в реестр иностранных агентов. Организация известна, в том числе, своей правозащитной деятельностью. Она, впрочем, не единственная, кто попал под ограничения.

Институт права и публичной политики был создан почти 30 лет назад: он проводил юридические семинары и издавал научные журналы, а также помогал с обращениями в ЕСПЧ и Конституционный суд. Что именно стало причиной включения организации в список иностранных агентов, не ясно. В попечительский совет института входят известный адвокат Генри Резник, бывший зампред Конституционного суда Тамара Морщакова и судья ЕСПЧ в отставке Анатолий Ковлер, а также несколько зарубежных юристов и профессоров.

Помимо Института права и публичной политики Минюст пополнил список иноагентов несколькими журналистами. Почти все из них представляют интернет-издание «Проект», которое, в свою очередь, Генпрокуратура решила признать нежелательной организацией. В ведомстве утверждают, что СМИ представляет угрозу конституционному строю России, при этом каким образом – не уточняется. «Проект» известен своими расследованиями, в том числе, против высокопоставленных чиновников.

До последнего времени Генпрокуратура признала нежелательной работу 40 организаций, однако среди них не было ни одного СМИ.