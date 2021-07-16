Одиночный пикет сегодня пройдет у здания министерства здравоохранения в Москве.

К минздраву выйдет 19-летний москвич Даниил Максимов, который страдает редким заболеванием — спинальной мышечной атрофией. Он намерен встать возле ведомства с плакатом со словами: «Мы хотим жить!» Молодой человек — пациент детского хосписа «Дом с маяком». Он не может получить лекарство, предназначенное для взрослых пациентов. У себя в фейсбуке Максимов уточнил: речь идёт о препарате Рисдисплам стоимостью 25 миллионов рублей в год. Еще в мае он должен был получить лекарство, но до сих пор его нет. При этом после прекращения приёма препарата болезнь начинает прогрессировать, отметил инициатор одиночного пикета. По его словам, для получения лекарства недостаточно генетического анализа с подтверждением диагноза. Нужно доказать государству, что препарат жизненно необходим. В России около 300 взрослых с этим заболеванием. По подсчетам Максимова, для того чтобы купить для них Рисдисплам, которого хватит на несколько лет, уйдет меньше процента средств, заложенных в бюджете на здравоохранение на ближайшие годы.

Замдиректора хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава поддержала Даниила Максимова. Она сегодня тоже намерена выйти на пикет в поддержку больных спинальной мышечной атрофией.