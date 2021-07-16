Генпрокуратура признала «нежелательным» интернет издание «Проект». Одновременно с этим Минюст внес в реестр «СМИ — иностранных агентов» главного редактора «Проекта» Романа Баданина и еще четверых журналистов издания — Юлию Лукьянову, Марию Железнову, Петра Маняхина и Ольгу Чуракову. Помимо них, в этот список вошла главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош и ее заместитель Максим Гликин, а также корреспондент «Радио Свобода» (СМИ признано иностранным агентом) Елизавета Маетная. «Нежелательной» организации запрещено вести любую деятельность в России. За сотрудничество с ней граждане страны могут понести уголовную ответственность. «Проект» специализируется на журналистских расследованиях. Среди наиболее резонансных материалов издания — расследование о второй жене главы Чечни Рамзана Кадырова, о сносе детского лагеря под Геленджиком ради строительства «дворца Путина», о многолетних сексуальных домогательствах в элитной школе при МГУ.

Главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош (которую Минюст тоже внес в список иноагентов) надеется, что это не повлечёт катастрофических последствий. Об этом она сказала в интервью «Эху».

По словам Ярош, неизвестно, кто формирует списки иноагентов, выход из перечня также не прописан. Дальнейшую судьбу «Открытых медиа» должен решить Михаил Ходорковский.

Профессор Свободного Университета, доктор юридических наук Елена Лукьянова в нашем эфире объяснила, что СМИ нуждаются в защите, но юристов не хватает.

Лукьянова отметила, что признание СМИ и физических лиц иноагентами – это попытка зачистить общественное и политическое пространство от тех, кто говорит правду.